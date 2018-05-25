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США поддержали выводы следствия по делу MH17
08:34 25.05.2018 |
США полностью поддерживают результаты расследования Международной следственной группы, пришедшей к выводу, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом борт MH17, была выпущена комплексом "Бук", который принадлежал российским вооруженным силам. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном в четверг, 24 мая.
Заявление следственной группы подтверждает выводы, к которым власти США пришли с самых первых дней после трагедии, утверждается в сообщении. MH17 был сбит ракетой российской установки "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой Россией и боевиками, которыми руководит РФ, говорится в документе.
"России пора перестать лгать и объяснить свою роль в крушении", - отмечается в заявлении Нойерт.
Следствие: MH17 был сбит "Буком" армии РФ
24 мая представители Международной следственной группы заявили, что ЗРК "Бук", с которого была выпущена ракета по MH17, находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. При этом Москва отвергает обвинения следственной группы, утверждая, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с подконтрольной Украине территории.
Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране.
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