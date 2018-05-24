Украина впервые ввела санкции против Курченко

Украина впервые ввела санкции против владельца компании "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Об этом говорится в указе Президента №126 от 14 мая 2018 года, передают Українські Новини.

Решение о вводе санкций против бизнесмена принял Совет национальной безопасности (СНБО) 2 мая.

В приложении к данному решению указано, что срок действия санкций - три года.

В частности, были применены такие виды ограничения: блокировка активов; предотвращение вывода капитала за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины.

В июле 2017 года Генеральная прокуратура просила суд разрешить начать заочное расследование в отношении владельца ВЕТЭК Сергея Курченко.

Генпрокуратура подозревает Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации, завладении чужим имуществом, средствами банковских учреждений, госпредприятий топливно-энергетического сектора в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов, легализации полученных преступным путем доходов, организации фиктивного предпринимательства для прикрытия незаконной деятельности.

Причиненные деятельностью преступной группировки убытки оцениваются в более чем 14 млрд гривен.

В феврале 2014 года Курченко выехал за пределы Украины и в настоящее время находится в розыске.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2017 года Киевский районный суд Одессы конфисковал в пользу государства около 100 тыс. тонн топлива на общую сумму более 800 млн гривен в рамках дела в отношении владельца ВЕТЭК Курченко.

В мае 2017 года прокуратура Одесской области заочно сообщила о подозрении Курченко в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и уклонении от уплаты налогов при реализации 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

19 июня 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что суд конфисковал имущественный комплекс публичного акционерного общества "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (Одесса) как орудия преступления созданной Курченко ОПГ в госсобственность.