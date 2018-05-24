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Украина ввела санкции против Дерипаски и еще 6 включенных в санкционный список США российских олигархов
13:31 24.05.2018 |
Украина ввела санкции против 7 включенных в санкционный список США российских олигархов, среди которых Олег Дерипаска.
Об этом свидетельствуют приложения к указу Президента №126 от 14 мая о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях, передают Українські Новини.
В частности, под санкции попали олигархи: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.
Ранее все они были включены в санкционный список США.
Украиной введены санкции на год.
Они включают: блокирование активов, предотвращение выведения капитала из Украины и запрет на въезд.
Как сообщали Українські Новини, в начале апреля США ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют или которые контролируют, 17 государственных служащих России, государственной компании по торговле оружием и ее дочернего банка.
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