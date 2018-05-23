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Нардепы рассмотрели 10-ю часть поправок к законопроекту об антикоррупционном суде и разошлись до четверга
15:22 23.05.2018 |
Верховная Рада в среду рассмотрела более двух сотен из 1927 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде и закрыли пленарное заседание.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем пленарном заседании парламента в среду депутаты рассмотрели 235 поправок.
Закрывая пленарное заседание , председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что рассмотрение поправок продолжится в четверг.
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