САП передала «дело Мартыненко» в суд

Дело против бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко, подозреваемого в завладении имуществом "Энергоатома", передали на рассмотрение суда.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко Н.В., Переломы С.В., Журило Г.М., Сорокина Е.Г., Богданца В.И., Василькова В.О.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК), создание преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК).

В частности, Мартыненко и Василькова обвиняют в завладении денежными средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при выполнении контрактов поставок на предприятие оборудования от чешской SKODA и во время выполнения контракта между SKODA и BRADCREST INVESTMENTS, на общую сумму 6,4 миллиона евро.

Виновные в фальсификации "дела Мартыненко" понесут уголовную ответственность, - экс-депутат

НАБУ и САП только под давлением Николая Мартыненко передали в суд дело, где фигурирует экс-депутат. Но оно там развалится из-за отсутствия как доказательной базы, так и самого состава преступления.

Так бывший народный депутат Николай Мартыненко прокомментировал передачу в суд объединенного дела по "Энергоатому" и Восточному ГОК. Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата.

"НАБУ и САП почти 2,5 года пиарились на моем имени. Это дело изначально было политическим и началась в 2015 г. после того, как я добровольно сложил депутатский мандат. Оно было частью борьбы против тогдашнего правительства, также НАБУ надеялось пропиариться на громкой теме. А потом к этому добавился фактор личной мести со стороны руководства НАБУ и заангажированных прокуроров САП", - сказал Николай Мартыненко.

По его словам, НАБУ и САП в нарушение закона тянули время и не хотели передавать в суд дело, где фигурирует мое имя. Они были неприятно удивлены, когда увидели материалы моей защиты - данные независимой экспертизы и другие документы (в т.ч. из-за рубежа), которые опровергают разрекламированные обвинения против меня. Поэтому начали тянуть время и лихорадочно пытались что-то сделать в свою пользу. НАБУ начало давить на независимого аудитора и проводить у него выемку документов, к делу "задним числом" пытались приобщить какие-то бумажки...", - указал экс-депутат.

Он напомнил, что "вчера НАБУ в отчаянии даже заблокировало меня вместе с адвокатами в своем помещении. Нас незаконно удерживали силой. НАБУ требовало от меня подписать наспех нарисованные бумажки, которые не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом".

"Я жду суда, где обвинение будут мной опровергнуты. А все причастные к фальсификаций рано или поздно будут отвечать по закону и нести уголовную ответственность. Дело против главного детектива НАБУ Калужинского - лишь первый звоночек для господина Сытника и всех других, причастных к дискредитации моего имени", - заявил Мартыненко.

