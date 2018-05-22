Движение без сил: Как Дангадзе может похоронить Саакашвили в Украине и Грузии

Ігор Петренко / Depo.ua

После полугодового пребывания за решеткой руководитель Киевского областного отделения "Движения новых сил" Северион Дангадзе пошел на сделку со следствием. Напомним: в начале декабря СБУ и Генпрокуратура обнародовали записи переговоров между ним и доверенным лицом скандально известного олигарха Сергея Курченко, который в 2014 году сбежал на Россию.

Речь шла о выделении полумиллиона долларов, которые должны пойти на расшатывание ситуации в Украине. Если верить записям, деньги, в частности, были потрачены на оплату работы "группы поддержки" во время пересечения Саакашвили украино-польской границы в сентябре прошлого года - транспортировку, питание, аренду передвижной телевизионной техники для вещания через спутник и тому подобное. Также деньги "мигрантов" из Москвы якобы пошли на акции под стенами Верховной Рады. Арестованному Дангадзе объявили подозрение в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки, и из СИЗО уже не выпускали.

В "Движении новых сил" заявляют о пытках своего соратника и давлении на него, из-за чегоо он, дескать, и согласился на сотрудничество. Но, скорее, речь идет о другом - теперь "ДНС" фактически вылетает из политических раскладов. Сотрудничество с командой Януковича - пятно, которое невозможно отмыть. Поэтому представителям "ДНС" так нужна история с истязанием с надеждой на реакцию дипломатов из Европы или Америки с традиционным "беспокойством".

И все понимают, что Дангадзе - лишь винтик в схеме, обычный посредник, за которым стоит Саакашвили. И если господин Северион на суде подтвердит связи с Курченко (а, возможно, не только с ним), то экс-глава Одесской области на Западе станет лицом, которому не будут подавать руки. Поэтому стоит ожидать активизации в информационном поле и самого Михо, и его соратников, которые будут спасать свое реноме.

Но интересно не это, а то, кто из оппозиционеров впишется за Дангадзе. По крайней мере, пока что ключевые фигуры в оппозиционном лагере взяли паузу. Видимо, просчитывают, будут ли они иметь хоть какой-то прок от этого. Это как с прорывом Саакашвили: Тимошенко и компания помогали ему попасть из Польши в Украину, потому что видели в этом собственную выгоду, - тот бы качал ситуацию, а они снимали сливки. Сейчас Саакашвили в "изгнании", а его однопартийцы способны разве что инициировать подписи за постановление авторства Юрия Деревянко об импичменте. Под этой "филькиной грамотой" сейчас и 60 подписей нет...