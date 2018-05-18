Финансовые новости
- |
- 18.05.18
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд снял арест с имущества экс-министра финансов
19:00 18.05.2018 |
Печерский районный суд отменил решение об аресте имущества, зарегистрированного на жену экс-министра финансов Юрия Колобова, которого ранее подозревали в завладении государственными средствами.
Об этом говорится в решении суда от 3 мая.
"Отменить арест, наложенный согласно постановления Печерского районного суда Киева от 15 июня 2016 года на квартиру общей площадью 185,2 кв.м. и квартиру площадью 322,6 кв.м.", - говорится в документе.
Также суд снял арест с 3 паркомест жены экс-чиновника.
Сообщается, что решение не подлежит обжалованию.
Судья Вита Бортническая удовлетворила апелляцию адвоката, поскольку 21 февраля 2018 года Колобова освободили от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.
Также в апреле суд снял арест с 200 млн гривен матери Колобова Варвары Шульц.
Колобов был подозреваемым по делу о растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения. Следствие утверждало, что он действовал вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и экс-премьером Николаем Азаровым.
Колобов был задержан в Испании в начале марта 2015 года.
В конце апреля 2015 года Украина подала запрос о его экстрадиции. Однако суд в Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Италии популисты и правые согласовали программу: хотят отменить санкции против России
|НАПК выявило нарушения в е-декларации Гонтаревой за 2016
|Под угрозой окружения. Зачем «гибриды» стреляют по мирным жителям Троицкого
|Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд снял арест с имущества экс-министра финансов
|В Италии популисты и правые согласовали программу: хотят отменить санкции против России
|Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении закона об антикоррупционном суде в ВР
|НАПК выявило нарушения в е-декларации Гонтаревой за 2016
|Под угрозой окружения. Зачем «гибриды» стреляют по мирным жителям Троицкого
|Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ
|Гриценко - президент, Садовый - премьер? Какую схему придумали «третьи силы»
Это интересно
|Xiaomi выпустила моющую швабру за $10
|Обнаружен новый вредонос для хищения данных из Telegram
|Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM
|Топовая версия OnePlus 6 с Snapdragon 845 обойдется в $630
|Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов