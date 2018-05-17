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В БПП рассчитывают на утверждение обновленного состава ЦИК до июля
15:09 17.05.2018 |
Обновленный состав Центральной избирательной комиссии будет утвержден до начала июля, уверены во фракции "Блок Петра Порошенко".
Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах парламента в четверг о том, когда может быть достигнута договоренность с партнерами в Раде по голосованию за членов ЦИК, заместитель главы фракции БПП Алексей отметил: "Когда часть депутатов, которые боятся досрочных выборов, уже увидят, что по дедлайнам это невозможно. А фактически это конец июня - это уже будет невозможно".
"Я думаю, что до начала июля мы должны изменить состав ЦИК", - добавил народный депутат.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.
18 апреля парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде рассмотреть представление президента Украины о назначении новых членов ЦИК.
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