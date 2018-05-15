Порошенко: Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым

Несмотря на попытки России легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправном возведении Керченского моста, подчеркивает президент Петр Порошенко.

"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник днем.

Вместе с тем, подчеркивает глава государства, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают: "бремя совершенного международного преступления для России будет только расти".

"Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Напомню, по моему поручению в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста", - добавил П.Порошенко.

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры представителей европейского бизнеса, стремясь там же откупиться от международно-правовой ответственности.

"Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", - подытожил П.Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал, что российская оккупационная власть "продолжает действовать за пределами международного права и здравого смысла". "Они открывают Керченский мост: объект, который построен на нашей, суверенной территории, без каких-либо согласований, с прямой угрозой нашей сфере безопасности, экономическим и экологическим интересам".

Как отметил премьер, Кремль действует так, будто безнаказанность и вседозволенность будут длиться вечно, добавив: "НЕТ! Придет время, и за все придется ответить - в том числе за этот мост".

"Сейчас мы готовим ответ: мы научились защищать свои интересы, в том числе в международных судах. Будем предпринимать все меры, добьемся справедливости и верховенства закона", - подытожил В.Гройсман.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту (длина - 19 км). В частности, он посетил мост, побывал в центре управления мостом и проехал по нему, затем выступил перед рабочими.

Первой по Керченскому мосту проехала колонна грузовой техники во главе с президентом РФ. В.Путин возглавил колонну за рулем "КамАЗа", в ее состав вошло несколько десятков самосвалов, бетономешалок, автовышек и автокранов.

Крымский мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Планируется, что грузовиков будет введено осенью этого года, поезда пойдут в декабре 2019 года.