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Суд продлил арест Н.Савченко на два месяца
16:06 15.05.2018 |
Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Украины Надежды Савченко.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник суд удовлетворил соответствующее ходатайство Главной военной прокуратуры Украины.
Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.
29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.
17 апреля Н.Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.
Ранее адвокат Виктор Чевгуз подал заявление о самоотводе. В свою очередь, Н.Савченко утверждала, что сама отказалась от него. Позднее с ней прекратили сотрудничество адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Н.Савченко также написала отказ от услуг недавно вступившего в ее дело адвоката Александра Шадрина.
14 мая Н.Савченко заявила в суде по продлению срока ее ареста об отказе от всех своих адвокатов и попросила суд предоставить ей бесплатного государственного защитника.
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