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Гражданин Украины Вышинский получил задачу провести подрывные информационные акции в Крыму, а позднее - по поддержке "ЛНР/ДНР" - СБУ
16:01 15.05.2018 |
Руководитель "РИА Новости-Украина", гражданин Украины Кирилл Вышинский получил задачу осуществить подрывные информационные акции в Крыму, а позднее - по поддержке "ЛНР/ДНР", сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
"Совместно с прокуратурой проводили обыски. Основанием стала информация о привлечении журналистов - граждан Украины - к подрывной информационной деятельности. Весной 2014 года Вышинский получил задачу поехать в Крым. Готовились материалы, оправдывающие аннексию. По возвращению в Киев готовились материалы в поддержку "ДНР" и "ЛНР". Деньги поступали из РФ в Сербию, затем в Киеве распределялись - EUR53 тыс. ежемесячно", - сообщил он на брифинге во вторник в Киеве.
Как отметил В.Кононенко, по К.Вышинскому шла разработка спецслужб как по украинскому гражданину, привлеченному российскими структурами, затем в ходе обысков у него был найден паспорт гражданина РФ, а также российские госнаграды, в частности, медаль Российской Федерации "За возвращение Крыма".
По его словам, существует соответствующий номер указа и дата получения К.Вышинским российского гражданства РФ, то есть, к настоящему времени у него имеется двойное гражданство.
Представитель СБУ отметил, что сейчас идут процессуальные действия, после которых будет осуществлена квалификация преступления и статус К.Вышинского, а также будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства. Вместе с тем он отметил, что К.Вышинского лучше судить как гражданина Украины.
В.Кононенко также рассказал, что в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой уже обратился ее российский коллега Татьяна Москалькова с просьбой защитить права гражданина РФ К.Вышинского.
По его словам, в целом в качестве свидетелей по данному делу проходят около 20 лиц.
В свою очередь, сотрудник прокуратуры АР Крым Игорь Поночевный сообщил, что пять санкционированных обысков проходят в офисах редакций, пресс-центрах "РИА Новости-Украина", а также по месту жительства лиц, причастных к обеспечению деятельности этих незаконных медиаресурсов.
"Указанные действия проводятся на основании определений следственных судей Херсонского горсуда", - уточнил И.Поночевный.
По словам представителя прокуратуры, после завершения обысков "будет решен вопрос о задержании основного фигуранта данного уголовного производства - К.Вышинского". В дальнейшем в отношении него будут проводиться следственные процессуальные действия.
"В настоящее время предварительная квалификации уголовного правонарушения - по ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена", - сказал И.Поночевный.
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