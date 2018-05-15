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Включение боевиками в списки обмена Владимира Рубана усложняет переговоры об освобождении пленных украинцев, - Геращенко
09:49 14.05.2018 |
Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко считает, что включение боевиками в списки обмена руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана усложняет переговоры об освобождении пленных украинцев.
Об этом она написала в Facebook.
"Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такую", - подчеркнула Геращенко.
Она считает, что это странная ситуация, которая усложнит процесс обмена.
"Мол, Владимир попросил боевиков освободить его, и они требуют от "хунты" отдать "офицера". Все это выглядит очень странно. И осложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят", - написала она.
Напомним, что в настоящее время Рубан находится в СИЗО по подозрению в подготовке нападения на первых лиц Украины.
12 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Рубана заявила на обмен "донецкая сторона", то есть боевики "ДНР".
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