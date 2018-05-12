Зеркаль ожидает решений Гаагского арбитража по искам украинских компаний в течение полугода

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ожидает, что украинские компании, которые подавали иски в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге против России в связи с захватом активов в Крыму, получат решения о компенсации уже в течение полугода.

"Мы ожидаем, что на протяжении полугода все компании, которые подали (иски) в 2015-2016 годах, уже получат компенсации, потому что первый этап, который касался юрисдикции, а именно ответственности России за инвестиции, сделанные в Крыму, прошел с позитивным результатом. Все истцы, которые подавали иски к России, получили позитивные выводы арбитражей", - сказала она в эфире "5 канала" в пятницу.

Е.Зеркаль выразила мнение, что Россия будет затягивать процесс, например, путем обжалования судебных процедур.

"Эта территория (Крыма - ИФ) находится под их (России - ИФ) эффективным контролем и вся национализация проводилась их органами или органами, которые были под их контролем", - уточнила замминистра.

Как сообщалось, с января по июнь 2015 года в Гаагский арбитраж было подано шесть подобных исков от ПриватБанка, его экс-владельца Игоря Коломойского, "Укрнафты" и целого ряда других связанных с ним лиц и компаний.

Гаагский арбитраж 2 мая 2018 года принял первое окончательное решение по одному из дел, став на украинскую сторону.

