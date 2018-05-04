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Луценко заявил, что новый Антикоррупционный суд в Украине может начать работу в начале 2019 года
12:57 04.05.2018 |
Об этом Генпрокурор Юрий Луценко рассказал в интервью изданию Reuters.
Луценко сказал, что ожидает, что закон о создании антикоррупционного суда примут до летнего перерыва парламента.
"(Затем) через шесть или восемь месяцев можно услышать первые случаи", - сказал он.
в издании утверждают, что создание Антикоррупционного суда одно из самых важных условий МВФ для передачи Украине очередного транша.
"Существуют дискуссии о системе тестирования судей, потому что МВФ установил нам слишком высокие требования", - добавил Луценко.
По его словам, еще одним предметом обсуждения с МВФ стал вопрос о концепции рассмотрения дел этим судом, его полномочий.
"Мы должны выбрать общее решение с МВФ в этих двух пунктах", - сказал генпрокурор.
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