Луценко заявил, что новый Антикоррупционный суд в Украине может начать работу в начале 2019 года

Об этом Генпрокурор Юрий Луценко рассказал в интервью изданию Reuters.

Луценко сказал, что ожидает, что закон о создании антикоррупционного суда примут до летнего перерыва парламента.

"(Затем) через шесть или восемь месяцев можно услышать первые случаи", - сказал он.

в издании утверждают, что создание Антикоррупционного суда одно из самых важных условий МВФ для передачи Украине очередного транша.

"Существуют дискуссии о системе тестирования судей, потому что МВФ установил нам слишком высокие требования", - добавил Луценко.

По его словам, еще одним предметом обсуждения с МВФ стал вопрос о концепции рассмотрения дел этим судом, его полномочий.

"Мы должны выбрать общее решение с МВФ в этих двух пунктах", - сказал генпрокурор.