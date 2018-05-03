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Порошенко 10 мая встретится с Меркель и Макроном
В администрации президента Украины Петра Порошенко в четверг, 3 мая, подтвердили намерение президента встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Встреча пройдет в Ахене 10 мая. При этом речь не идет о так называемом "нормандском формате" встречи, поскольку на ней не будет Путина, отметила ранее канцлер ФРГ.
В этот день в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая в нынешнем году присуждена президенту Франции Эмманюэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы". В ходе мероприятия президент Украины также встретится со своим французским коллегой.
Миротворческая миссия
Ранее, 10 апреля, на встрече в Берлине Порошенко и Меркель высказались за достижение перемирия в Донбассе с помощью миссии миротворцев Организации Объединенных Наций. До сих пор нет единства о задачах такой миротворческой миссии.
Россия предлагает отправить миротворцев, которые будут сопровождать наблюдателей ОБСЕ. В свою очередь, Украина настаивает на отправке в Донбасс полноценных военных подразделений, которые смогут контролировать ситуацию в регионах, где находятся пророссийские боевики, а также контролировать границу Украины с Россией.
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