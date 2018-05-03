Финансовые новости
- |
- 03.05.18
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США решили удвоить размер финпомощи Украине на усиление кибербезопасности с $5 до $10 млн
17:35 02.05.2018 |
США решили удвоить размер финансовой помощи Украине на усиление кибернетической безопасности с 5 до 10 млн долларов.
Об этом журналистам сообщил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл по итогам встречи с Президентом Петром Порошенко в Киеве, передают Українські Новини.
"Мы обсудили кибербезопасность и я рад сообщить, что США удваивают нашу помощь Украине на усиление ее кибербезопасности с 5 до 10 млн долларов", - сказал он.
Митчелл также выразил поддержку США усилиям Порошенко по соблюдению рекомендаций Международного валютного фонда.
Как сообщали Українські Новини, госсекретарь США Майк Помпео выступает за политику открытых дверей Организации Североатлантического договора (НАТО) в отношении Украины.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
|СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
|СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
|США решили удвоить размер финпомощи Украине на усиление кибербезопасности с $5 до $10 млн
|“Юлин миллиард”: Почему Тимошенко врет о списанной коммуналке
|Воевать по-новому. Что означает для Донбасса замена АТО на ООС
|Порошенко заявил о поставке в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США
Это интересно
|Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
|Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
|Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
|Названы лучшие страны для создания семьи
|Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего
|Американцы научились поддерживать жизнь в свином мозге, отделенном от тела
|Honda HR-V стал электрическим концепт-каром