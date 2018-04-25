Сытник рассчитывает, что НАБУ получит полный доступ к е-декларациям с приходом нового главы НАПК

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник надеется, что Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) предоставит НАБУ полный доступ к базе данных электронных деклараций.

"Я никогда не жаловался на взаимодействие с НАПК.... То, на что мы рассчитываем, и, я надеюсь, что новый руководитель НАПК это услышит, мы бы хотели всё-таки иметь полный доступ, как это предусмотрено законом, к базе данных деклараций и использовать свои программные продукты, чтобы хотя бы на уровне НАБУ автоматизировать этот процесс", - сказал А.Сытник на пресс-конференции в среду в Киеве.

Как сообщалось, 28 марта новым главой НАПК сроком на 2 года избран А.Мангул, который до этого занимал должность члена НАПК. Сразу после данного решения Наталья Корчак подписала заявление о сложении с себя полномочий главы НАПК в связи с истечением срока полномочий. Вместе с тем она остается членом Нацагентства.

