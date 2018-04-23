Финансовые новости
- |
- 23.04.18
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Атаку на Украину видят как атаку на свободный, демократический мир - Климкин о встрече G7 в Торонто
07:51 23.04.2018 |
Министры иностранных дел "группы семи" на переговорах в Торонто обсудили оккупированные Крым и Донбасс, Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ИД стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированные Крым и Донбасс. Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", - написал он в своем акаунте в Твиттер в воскресенье вечером.
В обнародованном внешнеполитическим ведомством Украины сообщении та же сообщается, что в ходе специальной сессии был обсужден вопрос о новых вызовах, которые несет гибридная российская агрессия, необходимости сохранения суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, сохранения санкционного давления на Россию и поддержки реформ в Украине.
Министры также обсудили перспективы миротворческой миссии на Донбассе.
Находясь в Торонто, министр П.Климкин провел ряд переговоров с иностранными коллегами: и.о. Государственного секретаря США Джоном Салливаном, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.
Во время встречи с лидерами украинской общины были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на консолидацию международного сообщества по поддержке нашего государства и противодействия агрессии РФ.
Как сообщалось, 22 апреля министры иностранных дел "группы семи" с 22 по 24 апреля в Торонто проведут переговоры по ряду международных проблем.
Встреча глав МИД семи стран - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - пройдет под девизом "Строя более безопасный мир".
В соответствии с планом встречи, размещенном на официальном веб-сайте G7, заседания и двусторонние встречи между главами МИД "Большой семерки" состоятся 22 и 23 апреля, а 23 и 24 апреля - между министрами по безопасности.
Помимо этого, на 23 апреля запланировано общее заседание, в котором примут участие как главы МИД, так и министры, отвечающие за вопросы безопасности.
Темами встреч станут глобальные вызовы и вопросы, имеющие международное значение. Так, главы МИД G7 обсудят усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, взаимоотношения с Россией, Украиной, ситуацию в Сирии и в ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.
Кроме того, министры намерены затронуть такие темы, как противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве, и нераспространение оружия массового поражения.
Встреча G7 ознаменует первый этап обсуждения перечисленных вопросов, которые рассматриваются в преддверии саммита "большой семерки". Саммит "группы семи" состоится в июне в канадском регионе Шарлевуа (Квебек).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|S&P прогнозирует девальвацию гривны до 29,5 UAH/USD на конец 2018 при росте ВВП 3,1%
ТОП-НОВОСТИ
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
|Рейтинг самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов
|Атаку на Украину видят как атаку на свободный, демократический мир - Климкин о встрече G7 в Торонто
|Данилюк и президент ЕБРР Чакрабарти обсудили сотрудничество Украины с МВФ
|Данилюк и вице-президент Еврокомиссии Домбровскис обсудили условия выделения макроэкономической помощи для Украины
|США призывают Украину создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ
Это интересно
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств