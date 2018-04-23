Атаку на Украину видят как атаку на свободный, демократический мир - Климкин о встрече G7 в Торонто

Министры иностранных дел "группы семи" на переговорах в Торонто обсудили оккупированные Крым и Донбасс, Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Спасибо Христе Фриланд и всем министрам ИД стран G7 за дружескую беседу. Обсудили оккупированные Крым и Донбасс. Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по G7 атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир", - написал он в своем акаунте в Твиттер в воскресенье вечером.

В обнародованном внешнеполитическим ведомством Украины сообщении та же сообщается, что в ходе специальной сессии был обсужден вопрос о новых вызовах, которые несет гибридная российская агрессия, необходимости сохранения суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины, сохранения санкционного давления на Россию и поддержки реформ в Украине.

Министры также обсудили перспективы миротворческой миссии на Донбассе.

Находясь в Торонто, министр П.Климкин провел ряд переговоров с иностранными коллегами: и.о. Государственного секретаря США Джоном Салливаном, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Во время встречи с лидерами украинской общины были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на консолидацию международного сообщества по поддержке нашего государства и противодействия агрессии РФ.

Как сообщалось, 22 апреля министры иностранных дел "группы семи" с 22 по 24 апреля в Торонто проведут переговоры по ряду международных проблем.

Встреча глав МИД семи стран - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - пройдет под девизом "Строя более безопасный мир".

В соответствии с планом встречи, размещенном на официальном веб-сайте G7, заседания и двусторонние встречи между главами МИД "Большой семерки" состоятся 22 и 23 апреля, а 23 и 24 апреля - между министрами по безопасности.

Помимо этого, на 23 апреля запланировано общее заседание, в котором примут участие как главы МИД, так и министры, отвечающие за вопросы безопасности.

Темами встреч станут глобальные вызовы и вопросы, имеющие международное значение. Так, главы МИД G7 обсудят усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, взаимоотношения с Россией, Украиной, ситуацию в Сирии и в ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.

Кроме того, министры намерены затронуть такие темы, как противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве, и нераспространение оружия массового поражения.

Встреча G7 ознаменует первый этап обсуждения перечисленных вопросов, которые рассматриваются в преддверии саммита "большой семерки". Саммит "группы семи" состоится в июне в канадском регионе Шарлевуа (Квебек).

