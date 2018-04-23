Финансовые новости
- |
- 23.04.18
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США призывают Украину создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ
07:39 23.04.2018 |
США призывают Украину создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ.
Об этом написала спикер Государственного департамента США Хизер Науерт в своем микроблоге Twitter, передают Украхнські Новини.
Она отметила, что исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
"Действующий госсекретарь Салливан призывал Украину удвоить усилия для реформ и соблюдать программу МВФ (Международного валютного фонда) путем принятия законодательства для создания действительно независимого Антикоррупционного суда и повышения тарифов на газ до паритетного уровня по отношению к импорту", - написала Науерт.
Также Салливан сообщил Климкину, что США поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии.
Как сообщали Українські Новини, ранее МВФ подчеркнул важность неотложного принятия закона об Антикоррупционном суде и продолжении других отсроченных реформ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|S&P прогнозирует девальвацию гривны до 29,5 UAH/USD на конец 2018 при росте ВВП 3,1%
ТОП-НОВОСТИ
|Оборот розничной торговли Украины в январе-марте 2018 г вырос на 7,6% - Госстат
|S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне “B-/B” с прогнозом “Стабильный”
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
В РУБРИКЕ
|Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви
|Весеннее обострение. “Гибриды” снова тянут руки к Мариуполю
|Рейтинг самых богатых людей Украины вновь возглавил Ахметов
|Атаку на Украину видят как атаку на свободный, демократический мир - Климкин о встрече G7 в Торонто
|Данилюк и президент ЕБРР Чакрабарти обсудили сотрудничество Украины с МВФ
|Данилюк и вице-президент Еврокомиссии Домбровскис обсудили условия выделения макроэкономической помощи для Украины
|США призывают Украину создать независимый Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ
Это интересно
|Мошенники похитили десятки тысяч долларов на волне интереса к ICO Telegram
|Япония и США начали сотрудничество в области водородных заправочных станций
|Представлен смартфон Huawei Honor 10 с двойной камерой и чипом Kirin 970
|Google запретил использовать свои домены для обхода блокировок
|Facebook придется ответить в суде за распознавание лиц без разрешения
|Создан фермент, пожирающий пластик
|Xiaomi выпустила салфетки для очистки мобильных устройств