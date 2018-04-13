Финансовые новости
- |
- 13.04.18
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
На следующей неделе СНБО Украины рассмотрит введение аналогичных американским санкций против РФ - Турчинов
11:04 13.04.2018 |
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос введения аналогичных американским санкций против Российской Федерации на предстоящей неделе, заявляет секретарь СНБО Александр Турчинов.
"По поручению президента на следующей неделе состоится Совет национальной безопасности и обороны, где будут продлены санкции, которые существуют сегодня, против Российской Федерации, и продублированы санкции, которые приняли Соединённые Штаты и другие, европейские, страны", - заявил А.Турчинов, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в пятницу.
Как сообщалось, 6 апреля Минфин США объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка", выразил надежду на то, что Европейский Союз поступит аналогично, а также заявил, что ожидает от украинского Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации санкционных режимов с США.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От национализма к социализму. Сколько голосов у Тимошенко отберет Тягнибок
|Коломойский обсуждал с Ложкиным, что Порошенко больше не будет президентом
|Курс доллара на межбанке 11 апреля подорожал на отложенном спросе и спекуляциях
|НБУ ожидает размещения Украиной еврооблигаций на $2,5 млрд в 2018 и $1,5 млрд в 2019
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На следующей неделе СНБО Украины рассмотрит введение аналогичных американским санкций против РФ - Турчинов
|Шеф “титушек” и угольный “смотрящий”. Кто такой Саркисян, которого задержал Интерпол
|От национализма к социализму. Сколько голосов у Тимошенко отберет Тягнибок
|Украина подписала конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам
|Коломойский обсуждал с Ложкиным, что Порошенко больше не будет президентом
|Порошенко внесет в Раду законопроект о прекращении отдельных положений договора о дружбе с РФ
|Порошенко предлагает подготовить предложения по прекращению участия Украины в СНГ
Это интересно
|Украинский стартап вывел на Kickstarter игровые педали и руль и собрал нужную сумму за час
|Первый гибкий смартфон выпустит компания Huawei, и случится это уже в конце текущего года
|Chevrolet Camaro получил новый дизайн и оборудование после обновления
|Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году
|Кабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда
|Слайдер Doogee Mix 4 получит экран на всю переднюю панель и SoC Snapdragon при цене менее $300
|Космический отель “Аврора” предлагает резервировать номера по $9,5 млн