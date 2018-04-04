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Венгрия не может блокировать все направления сотрудничества Украина-НАТО, - Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер-министр Украины во вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала в эфире Радио НВ, что Венгрия не может полностью заблокировать сотрудничество Украины с НАТО.
По ее словам, Венгрия блокирует встречи Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, но встречи на уровне послов проходят.
"К сожалению, Венгрия и дальше активно блокирует проведение заседаний комиссии Украина-НАТО на уровне министров - как министров иностранных дел, так и министров обороны. И даже грозится заблокировать проведение такого заседания на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО, который состоится в июле этого года в Брюсселе. Но не блокирует проведения заседаний комиссии на уровне послов", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Она также отметила, что Венгрия не может заблокировать всех направлений сотрудничества Украины с НАТО, которые существуют в рамках трастовых фондов, выполнения годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО, работы разных военных групп поддержки через разные программы, в частности, Наука ради мира, программы профессионального развития и других программ взаимодействия Украины с Альянсом.
Кроме того, вице-премьер выразила надежду, что до июля, когда должен состояться саммит НАТО, Венгрия откажется от блокирования заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и президент Петр Порошенко все-таки сможет принять в нем участие.
Напомним, 20 марта украинский посол при НАТО Вадим Пристайко заявил, что несмотря на угрозу проведения заседания комиссии Украина-НАТО Петр Порошенко примет участие в июльском саммите НАТО.
"Что касается саммита, президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку, кроме комиссии Украина-НАТО, существуют и другие встречи, на которые президент уже приглашен", - заявил посол.
Накануне этого заявления министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет продолжать блокировать европейские и евроатлантические стремления Украины.
"Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом", - сказал глава венгерского МИДа.
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