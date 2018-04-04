Профильный комитет Рады выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Супрун – Богомолец

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения выразил недоверие и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун и одобрил проект обращения к Кабинету министров Украины об ее увольнении, сообщила народный депутат, глава данного комитета Ольга Богомолец.

"Только что комитет Рады по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект постановления Верховной Рады Украины №5642 об обращении к Кабмину об увольнении с должности и.о. министра здравоохранения и выразил ей недоверие", - написала О.Богомолец на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По ее словам, в проекте постановления в качестве причины для увольнения У.Супрун указано острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности.

"Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения – гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине – профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работу правительства в части здравоохранения также была признана комитетом неудовлетворительной", - отметила О.Богомолец.

Среди претензий к работе руководства Минздрава О.Богомолец указала следующее: ускорение вымирания украинцев в 2017 году по сравнению с 2016 годом; эмиграция украинских медиков; падение уровня вакцинации населения ниже показателей 90-х годов; срыв международных закупок лекарств; лечение онкологических и сердечнососудистых заболеваний профинансированы лишь на 27% и 30% соответственно; срыв своевременного внедрения автономизации медицинских учреждений и принципа "деньги следуют за пациентом; уравнивание Кабмином зарплаты врача, медсестры и санитарки; выявление Счетной палатой нарушений Минздрава в ходе реализации проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей, на который Всемирный банк выделил 215 млн долл.; срыв государственной программы борьбы с раком и т.д.

О.Богомолец выразила убеждение, что отставка У.Супрун – "это самое малое, что нужно сделать в данной ситуации". "Должны быть еще и уголовные дела, расследование и сроки заключения за уничтожение системы здравоохранения Украины и ее человеческого потенциала", - добавила она.