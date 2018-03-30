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Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из РФ
17:40 30.03.2018 |
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил высылку украинских дипломатов из Российской Федерации в ответ на действия украинской стороны.
"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира", - написал глава МИД в Твиттере.
При этом он подчеркнул, что о гражданах Украины в РФ "есть кому позаботиться". "Работаем дальше", - добавил П.Климкин.
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