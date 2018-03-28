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Холодницкий объединил два производства против Луценко в одно
20:06 27.03.2018 |
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объединил в одно уголовные производства о возможном декларировании недостоверной информации и возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос LIGA.net.
В бюро отметили, что 2 октября 2017 года Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ зарегистрировать уголовное производство и начать расследование по заявлению адвоката о возможном незаконном обогащении Луценко.
В заявлении было указано, что анализ доходов семьи генпрокурора за последние 10 лет показывает, что состояние семьи не соответствует его легальным доходам и доходам его жены и сына.
"То есть генеральный прокурор Украины приобрел в собственность активы в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами", - сказано в ответе НАБУ.
Предположительно это произошло, когда Луценко в 2005-2006 гг и 2007-2010 гг занимал должность министра внутренних дел, а также в 2016-2017 гг, во время его работы в должности генерального прокурора.
30 октября 2017 г соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.368-2 (Незаконное обогащение) УК.
28 декабря 2017 г Холодницкий объединил уголовное производство о возможном незаконном обогащении Луценко с производством о возможном декларировании им недостоверной информации, которое было открыто 11 июля 2017 г.
"Таким образом, по состоянию на 26.03.2018 в работе детективов НАБУ находится уголовное производство №42017000000002213 от 11.07.2017 по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК", - говорится в ответе.
О подозрении в указанном производстве пока никому не сообщалось, сообщили в бюро.
Как сообщалось, в октябре 2017 г НАБУ начало уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Луценко.
Сам генпрокурор заявил, что уголовное производство касается его старшего сына Александра, который приобрел два паркоместа.
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