Таможенная война ДНР и ЛНР будет продолжаться

"ДНР" и "ЛНР" планируют сформировать "единое таможенное пространство" в течение полугода.

Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, передает Depo.Донбасс.

"Необходимо привести в порядок общую, единую законодательную базу, синхронизировать, она должна быть единая. Когда этот процесс закончится? Планируется сделать все в течение четырех-пяти месяцев. Но, думаю, в течение полугода вопрос мы закроем", - сказал Захарченко.

Напомним, 31 января, во время встречи главари "ЛНР" и "ДНР" подписали "протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создании единого таможенного пространства".

Ранее между "ЛНР" и "ДНР" возникали "таможенные войны", в ноябре 2015 года оккупанты разделили Дебальцево "таможней", которую установили между "ЛНР" и "ДНР".

А в апреле того же года стало известно, что между оккупированными "ЛНР" и "ДНР" территориями Донбасса боевики установили "таможенную границу" с таксой 1 тыс. грн за тонну груза.

В феврале 2017 года в оккупированном Стаханове на Луганщине "власти республики" открыли "таможню ЛНР".