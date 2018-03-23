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Таможенная война ДНР и ЛНР будет продолжаться
08:59 23.03.2018 |
"ДНР" и "ЛНР" планируют сформировать "единое таможенное пространство" в течение полугода.
Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, передает Depo.Донбасс.
"Необходимо привести в порядок общую, единую законодательную базу, синхронизировать, она должна быть единая. Когда этот процесс закончится? Планируется сделать все в течение четырех-пяти месяцев. Но, думаю, в течение полугода вопрос мы закроем", - сказал Захарченко.
Напомним, 31 января, во время встречи главари "ЛНР" и "ДНР" подписали "протокол о намерениях тесного сотрудничества в экономике и создании единого таможенного пространства".
Ранее между "ЛНР" и "ДНР" возникали "таможенные войны", в ноябре 2015 года оккупанты разделили Дебальцево "таможней", которую установили между "ЛНР" и "ДНР".
А в апреле того же года стало известно, что между оккупированными "ЛНР" и "ДНР" территориями Донбасса боевики установили "таможенную границу" с таксой 1 тыс. грн за тонну груза.
В феврале 2017 года в оккупированном Стаханове на Луганщине "власти республики" открыли "таможню ЛНР".
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