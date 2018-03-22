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Рада одобрила арест депутата Савченко
14:03 22.03.2018 |
Верховная Рада одобрила арест депутата Надежды Савченко (внефракционная).
За соответствующее решение проголосовали 268 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Савченко инкриминируют сразу несколько преступлений.
В частности, по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на государственного или общественного деятеля), ст. 258 (террористический акт), ст.258-3 (создание террористической группы), ст. 263 (незаконное обращение с оружием о боеприпасами) Уголовного кодекса.
Согласно представлению генпрокурора, в ноябре прошлого года она вместе с главой общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и другими лицами запланировала обстрелять из гранатометов и пулеметов здание Верховной Рады, Кабинета Министров, Администрации Президента и рядом стоящие жилые дома.
Во время пребывания в парламенте Президента, премьер-министра и членов правительства они якобы планировали гранатами подорвать Раду изнутри и из огнестрельного оружия убить высших должностных лиц.
Второй их план, согласно представлению, заключался в том, чтобы в ночное время захватить парламент, убив для этого охраняющих его правоохранителей.
Указывается, что одновременно планировалось вооруженное нападение на жилье и транспорт Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Для реализации этого замысла Савченко с Рубаном якобы привезли с оккупированной территории арсенал оружия, которое испытывали на военном полигоне в Хмельницком.
Как сообщали Українські Новини, Савченко считает абсурдными подозрения Генеральной прокуратуры в свой адрес.
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