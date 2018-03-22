Финансовые новости
- |
- 22.03.18
- |
- 08:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Генерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсе
08:07 22.03.2018 |
За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Об этом в интервью DW заявил председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел. На вопрос, какие главные проблемы стоят сейчас перед вооруженными силами Украины, он ответил, что не может комментировать внутренние решения партнеров, но уточнил: "Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить".
Одна из главных целей этих реформ - стабильность Украины. "НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - заявил руководитель высшего военного органа НАТО.
Украина повышает совместимость своей армии с НАТО
Такую позицию он пояснил тем, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасная и стабильная, это оказывает положительное влияние на соседние страны и весь регион. "Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил Петр Павел.
Отвечая на вопрос DW, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел указал лишь на то, что вооруженные силы Украины повышают ее, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.
Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержания вооруженных сил Украины, сообщил генерал DW. Он уточнил, что наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины. За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. По данным Павела, страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Удачное размещение Минфином облигаций внутреннего госзайма позволило опустить курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в 2017г до 2,5%
|Социология на экспорт. В чем Тимошенко пытается убедить Запад
|Украина намерена обязать граждан РФ предварительно сообщать о поездке в страну и ввести механизм предварительной проверки
|Валовой внешний долг Украины в 2017г возрос на 2,59% - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсе
|Социология на экспорт. В чем Тимошенко пытается убедить Запад
|Украина намерена обязать граждан РФ предварительно сообщать о поездке в страну и ввести механизм предварительной проверки
|Отставка Холодницкого. Вашингтон и Банковая борются за нового антикоррупционного прокурора
|Что рассказала Савченко в свое оправдание
|Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной
Это интересно
|Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы выдать ФСБ ключи шифрования
|Новая модель Mercedes-AMG: три мотора, пять мест и 315 км/ч
|Vivo X21: смартфон со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев
|Рецепт счастья от скандинавов
|Беспилотный Uber насмерть сбил пешехода. Компания свернула испытания
|Британские власти требуют доступа к серверам фирмы, собиравшей данные для Трампа
|Марк Цукерберг за один день потерял 6 миллиардов долларов