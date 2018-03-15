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Рада исключила депутата Савченко из состава комитета по нацбезопасности
12:10 15.03.2018 |
Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко (внефракционная) из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
За принятие проекта постановления №5543 проголосовал 261 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Соответствующий документ был подготовлен комитетом по нацбезопасности.
По мнению членов комитета, Савченко занимает антигосударственную позицию и не может быть членом данного комитета.
Как сообщали Українські Новини, генеральный прокурор Юрий Луценко намерен в четверг внести представление на снятие неприкосновенности с Савченко.
По словам Луценко, Савченко планировала теракт в сессионном зале "уничтожив боевыми гранатами правительственную ложу... и с помощью минометов разрушить купол ВРУ, а из автоматов добивать тех, кто выжил".
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