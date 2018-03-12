Спецоперация по разоблачению Рубана длилась 9-10 месяцев, – МВД

Специальная операция по разоблачению главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Это реально хорошая, многомесячная, девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация, оперативная разработка этого и ряда других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", - сказал он.

Также он считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.

"Для меня, очевидно, является достаточным объем информации, предоставленный СБУ, чтобы считать более чем обоснованным подозрение Рубану. В настоящее время мне кажутся достаточно убедительными доказательства, не все, а, по моим оценкам, часть пятая, от того, чем спецслужба располагает. Мне они кажутся достаточно убедительными", - сказал он.





Операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Напомним, что Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.