Совет ЕС продлил санкции против экс-чиновников времен Януковича, исключив Лукаш и С.Клюева

Совет Европейского Союза на год продлил действия адресных ограничительных мер ЕС в отношении ряда граждан Украины, которых считают ответственными за растрату государственных средств.

"5 марта 2018 года Совет продлил до 6 марта 2019 года решение о заморозке счетов 13 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины", - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении отмечено, что ограничительные меры в отношении двух лиц не были продлены.

По информации СМИ, из списка исключены экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш и народный депутат (внефракционный) Сергей Клюев.

Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины.

Впоследствии санкции ежегодно продлевались, хотя изначально обсуждался вопрос возможной их отмены в связи с отсутствием уголовных дел против некоторых из этих лиц в Украине.

