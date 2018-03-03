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Палаточный городок под Радой очищен от протестующих, 50 человек доставлены в полицию
09:57 03.03.2018 |
Полиция очистила палаточный городок от протестующих.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время на территории палаточного городка находятся правоохранители.
Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала "112. Украина" о том, что шесть протестующих обратились за медицинской помощью, четыре сотрудника полиции пострадали. "50 человек задержаны", - сообщил он.
По словам А.Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся по событиям 27 февраля, когда пострадали 15 правоохранителей.
Он отметил, что по событиям 27 февраля подготовлены подозрения, "сейчас их будут вручать".
"Сейчас продолжается осмотр (палаточного городка - ИФ). Изъято несколько предметов, визуально они похожи на гранаты, "коктейли", заготовленные бутылки,.. палки - всё, чтобы наносить телесные повреждения", - сказал он.
Он отметил, что после событий 27 февраля открыто производство по статье 345 Уголовного кодекса.
"Правоохранители проводят по решению суда осмотры, и обыски у нас уже были. Ну и коммунальщики будут также работать", - сказал А.Крищенко.
В свою очередь народный депутат из фракции "Самопомич", один из координаторов акции Егор Соболев подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что участников акции у здания Верховной Рады в палаточном городке не осталось, после оперативно-следственных действий представители Национальной гвардии сворачивают палатки.
"Штурм начался около 7 утра. Сейчас все территория окружена Национальной гвардией, и нацгвардейцев заставляют разбирать палатки после того, как там работают следственно-оперативные группы, которые что-то ищут или что-то подбрасывают", - сказал Е.Соболев агентству Интерфакс-Украина.
На прилегающие улицы никого не пускают, заблокированы несколько кварталов.
Народный депутат также отметил, что задержаны 40-50 участников акции. "Несколько человек госпитализированы, двое с черепно-мозговыми травмами, как сказали врачи, которые их забирали", - добавил Е. Соболев.
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