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Из Мариинского парка убрали часть палаток
13:23 02.03.2018 |
Митингующие уже убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве, а еще часть планируют убрать в ближайшие дни.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В частности, митингующие передвинули забор, который ограждал палатки в Мариинском парке, дальше от памятника Ватутину и ближе к Верховной Раде.
Как рассказал Укринформу народный депутат Егор Соболев (фракция "Самопоміч"), вчера планировалось убрать 10 палаток из парка. Часть их свернули, а часть убрать не удалось, потому что они примерзли.
"В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3-4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним палатки, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор", - отметил Соболев.
По его словам, те палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, будут убраны, "как только будет принят закон в целом об антикоррупционном суде".
Как известно, 17 октября 2017 года сторонники партии "Движение новых сил" установили палатки на улице Грушевского и под Верховной Радой. Они, в частности, требовали от Президента внести в парламент законопроект об антикоррупционном суде.
1 марта 2018 года парламент принял этот законопроект в первом чтении.
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