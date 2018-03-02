Из Мариинского парка убрали часть палаток

Митингующие уже убрали часть палаток, развернутых на территории Мариинского парка в Киеве, а еще часть планируют убрать в ближайшие дни.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, митингующие передвинули забор, который ограждал палатки в Мариинском парке, дальше от памятника Ватутину и ближе к Верховной Раде.

Как рассказал Укринформу народный депутат Егор Соболев (фракция "Самопоміч"), вчера планировалось убрать 10 палаток из парка. Часть их свернули, а часть убрать не удалось, потому что они примерзли.

"В зависимости от погоды планируется, что палатки будут свернуты в течение 3-4 дней, но мы не будем убирать все палатки из Мариинского парка. Мы сохраним палатки, которые идут по линии площади Конституции и туда, дальше за забор", - отметил Соболев.

По его словам, те палатки, которые расположены на проезжей части улицы Грушевского, будут убраны, "как только будет принят закон в целом об антикоррупционном суде".

Как известно, 17 октября 2017 года сторонники партии "Движение новых сил" установили палатки на улице Грушевского и под Верховной Радой. Они, в частности, требовали от Президента внести в парламент законопроект об антикоррупционном суде.

1 марта 2018 года парламент принял этот законопроект в первом чтении.