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Порошенко ввел Луценко в состав Совета по вопросам судебной реформы
09:21 28.02.2018 |
Президент Петр Порошенко ввел генерального прокурора Юрия Луценко в состав Совета по вопросам судебной реформы.
Об этом говорится в указе Президента №44 от 27 февраля, передают Українські Новини.
Согласно указу, Порошенко ввел в состав Совета по вопросам судебной реформы 8 человек: специального советника генерального секретаря Совета Европы по Украине Режи Брийя (по согласию), председателя Верховного Суда Валентину Данишевскую (по согласию), руководителя проекта Европейского Союза "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)" Довидаса Виткаускаса (по согласию), депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Леонида Емеца (по согласию), председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислава Кравченко (по согласию), генпрокурора Юрия Луценко (по согласию), заместителя директора Отдела содействия развитию демократии и управления Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию Даниэля Райана (по согласию), председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича (по согласию).
Также Порошенко утвердил 8 человек в персональном составе совета и вывел из него 7 человек.
Как сообщали Українські Новини, Верховный Суд надеется на реформирование системы исполнения судебных решений для повышения доверия общества к судам.
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