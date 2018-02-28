Финансовые новости
- |
- 28.02.18
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минюст исключил Данилюка из реестра должников
15:41 27.02.2018 |
Министерство юстиции исключило министра финансов Александр Данилюка из Единого реестра должников.
Об этом говорится в реестре должников, запущенном Минюстом, передают Українські Новини.
В реестр должников Данилюк попал за неуплату штрафа за нарушение правил дорожного движения.
Как выяснилось позже, внесение министра в Единый реестр должников связано с ошибкой в реквизитах при оплате штрафа за нарушение правил дорожного движения.
На данный момент Данилюк в реестре должников Минюста не числится.
Как сообщали Українські Новини, 5 февраля Министерство юстиции создало Единый реестр должников.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возвращение газовой принцессы: Тимошенко анонсировала законопроект, запрещающий манипуляции с ГТС
|Госдолг Украины в январе-2018 снизился в долларовом выражении на 0,25%, в гривневом - на 0,46% - Минфин
|Россия снова пустила поезда через Украину
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Возвращение газовой принцессы: Тимошенко анонсировала законопроект, запрещающий манипуляции с ГТС
|Минюст исключил Данилюка из реестра должников
|НАБУ задержало находившегося в розыске экс-руководителя подразделения Энергоатома по делу экс-депутата Рады Мартыненко
|Танковые школы. Почему украинский Оплот лучше российского Т-90
|Мирный план Тимошенко. При чем здесь чемоданчик из "Криминального чтива"
|Церковный план ФСБ: Когда ждать поповских майданов
Это интересно
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения
|Новый Peugeot 508: система ночного видения и восьмиступенчатый автомат
|Samsung научит смарт-часы измерять кровяное давление
|Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний
|Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом