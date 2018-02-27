НАБУ задержало находившегося в розыске экс-руководителя подразделения Энергоатома по делу экс-депутата Рады Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро задержало находившегося в розыске бывшего руководителя подразделения Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" по делу экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українські Новини

"22 февраля 2017 в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего руководителя обособленного подразделения "Энергоатома", подозреваемого в нанесении ущерба ГП "НАЭК "Энергоатом". В течение последних трех месяцев этот человек находился в розыске", - сказано в нем

По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании "BRADCREST INVESTMENTS S.A." (Панама), единственным владельцем (бенефициаром) которой является Мартыненко.

Подозреваемый лично договаривался с представителями "SKODA SA" относительно размеров перечислений "откатов" и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета панамской компании.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу НАБУ арестованы 3 200 000 швейцарских франков.

Задержанному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.

Как сообщали Українські Новини, защита Мартыненко намерена до 1-2 марта ознакомиться с материалами дела.