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НАБУ задержало находившегося в розыске экс-руководителя подразделения Энергоатома по делу экс-депутата Рады Мартыненко
10:27 27.02.2018 |
Национальное антикоррупционное бюро задержало находившегося в розыске бывшего руководителя подразделения Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" по делу экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт").
Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українські Новини
"22 февраля 2017 в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего руководителя обособленного подразделения "Энергоатома", подозреваемого в нанесении ущерба ГП "НАЭК "Энергоатом". В течение последних трех месяцев этот человек находился в розыске", - сказано в нем
По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании "BRADCREST INVESTMENTS S.A." (Панама), единственным владельцем (бенефициаром) которой является Мартыненко.
Подозреваемый лично договаривался с представителями "SKODA SA" относительно размеров перечислений "откатов" и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета панамской компании.
На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу НАБУ арестованы 3 200 000 швейцарских франков.
Задержанному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.
Как сообщали Українські Новини, защита Мартыненко намерена до 1-2 марта ознакомиться с материалами дела.
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