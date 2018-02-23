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Борис Джонсон призвал не снижать давления на Россию из-за аннексии Крыма
08:37 23.02.2018 |
Мировое сообщество должно помнить о чудовищных последствиях российской аннексии Крыма и удвоить решимость в деле защиты общих ценностей и уважения международного права, написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в статье, опубликованной 22 февраля на сайте МИД и приуроченной к четвертой годовщине захвата Крыма Россией.
В статье Джонсон напоминает о том, как Путин сам рассказал в вышедшем в 2015 году документальном фильме "Крым. Путь на Родину" о том, что решение о захвате полуострова было принято на совещании в Кремле 22 февраля 2014 года. Таким образом решение об отторжении Крыма было принято за три недели до "фиктивного" и "бутафорского" референдума, которым Кремль пытался придать налет легитимности своим действиям. Все более поздние заявления Путина о защите жителей региона и выполнении их желаний были "беспредельно лживыми", отмечает Джонсон.
Официально Россия аннексировала Крым у Украины 18 марта 2014 года. Это стало первым случаем насильственной аннексии территории другого государства и первым случаем силового изменения границ в Европе после 1945 года, напоминает глава МИД Великобритании. По его словам, Россия при этом нарушила так много международных правовых актов, что перечислять всех их является настоящим вызовом. В качестве примера можно назвать 2-ю статью Хартии ООН, Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Российско-украинский договор о дружбе и Будапештский меморандум 1994 года, пишет Джонсон.
После аннексии Крыма Путин продолжил свои действия, разжигая конфликт на востоке Украины, заявил Джонсон. Он напоминает, что до настоящего времени Россия продолжает направлять войска и танки в этот военный конфликт, унесший жизни более 10 тысяч и вынудивший покинуть дома более 2,3 миллиона человек.
Еще одной жертвой этой трагедии стал рейс MH17, малайзийский "Боинг", сбитый российской ракетой, которая была запущена с территории, находящейся под контролем пророссийских боевиков. В результате погибли 298 невинных людей, среди них 10 британцев.
Кроме того, поступают сообщения о репрессиях татар в Крыму и преследованиях лиц, не согласных с российской аннексией, отмечает Джонсон. Несмотря на многократные требования Генассамблеи ООН, Россия так и не допустила международные правозащитные организации на полуостров.
По словам Джонсона, следует решительно и взвешенно противостоять России. Это означает сохранение связанных с Крымом санкций против Москвы до тех пор, пока регион остается под контролем Кремля, и сохранение дальнейших санкций, пока минские договоренности не выполняются. Этим меры должны демонстрировать, что "ни одна страна, независимо от ее размеров, не может расчленять своих соседей и нарушать международное право без последствий".
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