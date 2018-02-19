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Тимошенко поймали на лжи о голоде в Украине и госдолге страны
10:19 19.02.2018 |
Известный украинский юморист Майкл Щур высмеял лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко за манипулирование информацией
Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Телевидение Торонто".
В сюжете рассказывается, как Тимошенко исказила данные ООН о массовом голоде в Украине, в то время, как в отчете организации говорится лишь о жителях ОРДЛО.
Кроме этого показан фрагмент одного из интервью политика, в котором она заявила, что госдолг Украины за последние четыре года увеличился в 14,5 раз. При этом, как указывает журналист, Тимошенко держит в руках документ, согласно которому такое увеличение произошло за десять лет, еще со времен ее премьерства.
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