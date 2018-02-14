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США передали Вооруженным силам Украины 2,5 тыс. приборов ночного видения
14:03 14.02.2018 |
Правительство США передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) 2,5 тыс. приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллиона долларов. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода с церемонии передачи оборудования.
В частности, как сообщает управление связей с общественностью ВСУ, все оборудование было передано украинской стороне абсолютно бесплатно по программе поддержки безопасности в Украине.
"Это оборудование предоставлено украинской стороне безвозмездно, в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США. Приборы ночного видения переданы в вооружение Вооруженных сил Украины, которое в дальнейшем осуществит распределение этого оборудования в боевые части", - говорится в заявлении ВСУ.
В церемонии приняли участие руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко и посол США в Украине Мари Йованович.
Еще в начале февраля заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук в интервью "Урядовому курьеру" заявил, что за четыре года ВСУ получили международной технической и гуманитарной помощи на почти 247 миллионов долларов.
"Прежде всего, это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование", - сказал Шевчук.
Напомним, как сообщалось ранее, на ремонт и строительство военных объектов Вооруженных сил Украины Министерство обороны выделит в 2018 году более 4 млрд гривен.
С 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы". По данным ООН, за время конфликта погибли около 10 300 человек.
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