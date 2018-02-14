США передали Вооруженным силам Украины 2,5 тыс. приборов ночного видения

Правительство США передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) 2,5 тыс. приборов ночного видения на общую сумму 5,8 миллиона долларов. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода с церемонии передачи оборудования.

В частности, как сообщает управление связей с общественностью ВСУ, все оборудование было передано украинской стороне абсолютно бесплатно по программе поддержки безопасности в Украине.

"Это оборудование предоставлено украинской стороне безвозмездно, в соответствии с программой содействия безопасности в Украине, которая осуществляется при поддержке правительства США. Приборы ночного видения переданы в вооружение Вооруженных сил Украины, которое в дальнейшем осуществит распределение этого оборудования в боевые части", - говорится в заявлении ВСУ.

В церемонии приняли участие руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко и посол США в Украине Мари Йованович.

Еще в начале февраля заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук в интервью "Урядовому курьеру" заявил, что за четыре года ВСУ получили международной технической и гуманитарной помощи на почти 247 миллионов долларов.

"Прежде всего, это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование", - сказал Шевчук.

Напомним, как сообщалось ранее, на ремонт и строительство военных объектов Вооруженных сил Украины Министерство обороны выделит в 2018 году более 4 млрд гривен.

С 2014 года на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы". По данным ООН, за время конфликта погибли около 10 300 человек.