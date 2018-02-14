Вопрос членства Украины в НАТО будет рассмотрен после проведения Киевом оборонной реформы - Столтенберг

Вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться по итогам проведения властями этой страны реформы в оборонной сфере, заявляет генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ в Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении", - сказал он на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Генсек отметил, что у Украины и Альянса "значительное партнерство".

"И НАТО предоставляет значительную политическую и практическую поддержку Украине. Государства-члены также предоставляют поддержку уже на двустороннем уровне. Мы будем продолжать укреплять наше партнерство и продолжать работу с официальным Киевом", - подчеркнул Й.Столтенберг.