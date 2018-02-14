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Вопрос членства Украины в НАТО будет рассмотрен после проведения Киевом оборонной реформы - Столтенберг
11:06 14.02.2018 |
Вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться по итогам проведения властями этой страны реформы в оборонной сфере, заявляет генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ в Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении", - сказал он на пресс-конференции в среду в Брюсселе.
Генсек отметил, что у Украины и Альянса "значительное партнерство".
"И НАТО предоставляет значительную политическую и практическую поддержку Украине. Государства-члены также предоставляют поддержку уже на двустороннем уровне. Мы будем продолжать укреплять наше партнерство и продолжать работу с официальным Киевом", - подчеркнул Й.Столтенберг.
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Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ в Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении, - Йенс Столтенберг.
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