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В проекте бюджета США заложили 200 млн долларов на безопасность и оборону Украины
В проекте федерального бюджета США на 2019 предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в социальной сети Facebook.
"Согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины", - говорится в нем.
Отмечается, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 предлагаемая сумма помощи по безопасности для Украины увеличена на 50 млн долларов.
Также сообщается, что в проекте бюджета на 2019 Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать помощь по безопасности также и по программе Государственного департамента "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF).
"В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти изучения и обсуждения в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения (опыт предыдущих лет свидетельствует о возможности увеличения Конгрессом соответствующих ассигнований). Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии", - говорится в сообщении.
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