Финансовые новости
- |
- 07.02.18
- |
- 15:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Президент предлагает заменить е-декларирование для "антикоррупционеров" на расширенную отчетность организаций- И.Луценко
13:53 07.02.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко в поданном законопроекте предлагает вместо электронного декларирования для "активистов - антикоррупционеров" внедрить расширенные отчёты общественных организаций, сообщила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко в эфире канала "Рада".
"Президент настаивает на том, чтобы члены общественных объединений, особенно активисты-антикоррупционеры, лично как физические лица не проходили е-декларирования, а будут просто расширенные отчетности общественных организаций. Это даст возможность видеть, на какие средства они финансируются", - сказала И.Луценко.
Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 2017 года одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности.
Президент Украины Петр Порошенко 10 июля внес в парламент пакет законопроектов относительно ограничения е-декларирования для антикоррупционных общественных организаций.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Евгения Альбац о кремлевском списке: Есть еще секретный список, который составлен на основе данных непубличных
|6 февраля произошло самое крупное с начала 2018 года укрепление гривни
|В январе международные резервы сократились на 2% до $18,4 млрд
|Рада разрешила НБУ создать кредитный реестр
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Президент предлагает заменить е-декларирование для "антикоррупционеров" на расширенную отчетность организаций- И.Луценко
|Донецкое направление: Какие села в серой зоне могут быть нашими
|Почему Волкер опередил Тимошенко в Твиттере
|Смолий поддержал действия Гонтаревой на посту главы НБУ
|Украина заняла 39 место среди 115 стран в рейтинге бюджетной прозрачности
Украина заняла 39 место среди 115 стран мира в международном рейтинге бюджетной прозрачности в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2385038-ukraina-zanyala-39-mesto-sredi-115-stran-v-reytinge-byudjetnoy-prozrachnosti.html
|Конгресс США хочет защитить Украину от киберугроз
Это интересно
|Intel представила умные очки Vaunt
|Что делать с начальником, который вас не любит
|Минфин предупреждает: мошенники предлагают компенсацию за участие в МММ, требуют уплаты налога
|Самый маленький Ford обновился и стал вседорожником
|Японцы запустили спутник, используя самую маленькую в мире ракету-носитель
|Airbus провел первые успешные тесты летающего такси
|Huawei научит смарт-часы распознавать жесты на руке и в воздухе