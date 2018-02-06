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Конгресс США хочет защитить Украину от киберугроз
Руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня законопроект об укреплении сотрудничества США и Украины в сфере кибербезопасности.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Автор законопроекта - конгрессмен-республиканец Брендан Бойл, он зарегистрировал его еще в прошлом году.
"Я рад, что руководство Республиканской партии в Палате представителей согласилось вынести на повестку дня голосование моего законопроекта, который имеет поддержку в обеих партиях и поможет Украине защитить свою кибербезопасность от российской агрессии", - написал Бойл в Twitter.
Чтобы закон вступил в силу, его должны утвердить Палата представителей, Сенат и подписать президент США.
Ранее сообщалось, что США предоставят Украине 5 млн долларов в рамках новой помощи в сфере кибербезопасности.
Как сообщалось, 24 октября в Украине прошла волна хакерской атаки, которая задела Министерство инфраструктуры, Одесский аэропорт, Киевский метрополитен.
Киберполиция сообщила, что случаи единичные, и говорить о массовой кибератаке не приходится.
Служба безопасности заявила, что прекратила распространение вируса.
В Киберполиции сообщили, что Украину атаковал вирус под названием BadRabbit.
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