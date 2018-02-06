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Дионисий Галикарнасский
Рада открыла 8-ю сессию
10:23 06.02.2018 |
Верховная Рада открыла восьмую сессию.
Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.
"Восьмую сессию Верховной Рады 8-го созыва объявляю открытой", - сказал он.
После этого в зале заседаний зазвучал государственный гимн.
В сессионном зале присутствует Кабинет Министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, послы зарубежных стран, руководители центральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций.
В зале зарегистрировались 357 депутатов.
Как сообщали Українські Новини, Рада на заседании во вторник рассмотрит в повторном втором чтении законопроект №7114-д о создании кредитного реестра Национального банка.
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