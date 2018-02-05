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Данилюк получил решение налоговой и будет подавать в суд
09:23 05.02.2018 |
ГФС приняла решение по оспариванию министром финансов Александром Данилюком результатов налоговой проверки и уменьшила ему сумму доначислений по налогу на доходы физлиц.
Об этом сообщил адвокат министра Виталий Наум на своей странице в Facebook.
"Решением Государственной фискальной службы от 02.02.2018 года жалобу господина Данилюка удовлетворено лишь частично", - написал он.
"Отменены начисления налога на доходы физических лиц в размере около 95 тысяч грн, тогда как начисления основной суммы НДФЛ в размере около 517 тысяч грн, ГФСУ оставила без изменений", - добавил Наум.
Адвокат делает вывод, что жалоба Данилюка по существу не рассматривалась.
"ГФС никоим образом не предоставлены такие комментарии на аргументы господина Данилюка, приведенные им в жалобе к ГФС", - отметил он.
"Более того, есть даже основания считать жалобу Данилюка удовлетворенной автоматически, поскольку жалобщик так и не получил "мотивированного" решения ГФС в установленные сроки (как этого требует ст. 56 Налогового кодекса)", - добавил Наум.
"Однако, эти и другие аргументы мы будем предоставлять уже в суде. В ближайшее время, мы будем подавать соответствующий административный иск", - резюмировал юрист.
Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревала министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.
18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.
31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.
Также министр финансов Александр Данилюк собирался подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.
4 сентября Генпрокуратура закрыла производство о полноте уплаты налогов министром финансов Александром Данилюком, инициированным по запросу народного депутата с коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяны Чорновил.
В начале ноября Государственная фискальная служба возобновила налоговую проверку в отношении министра.
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