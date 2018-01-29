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Волкер: в Вашингтоне считают, что Россия не сделала "абсолютно ничего" для урегулирования ситуации на Донбассе
17:02 29.01.2018 |
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в понедельник во время телефонного брифинга, что ранее он сообщил российской стороне мнение Вашингтона об отсутствии конструктивного вклада России в разрешение конфликта на Донбассе.
"Первая часть (переговоров с Россией - ИФ) заключалась в следующем: я довел до сведения российской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс", - сказал К.Волкер.
По его словам, далее речь зашла о вопросах, требующих "немедленной" работы. В частности, К.Волкер упомянул возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе с целью "способствовать коммуникации" между Россией и Украиной, следить за соблюдением прекращения огня и отслеживать "инциденты".
Кроме того, среди "практических и технических вопросов" К.Волкер упомянул определение статуса российских офицеров на украинской территории.
В минувшую пятницу, 26 января, помощник президента РФ Владислав Сурков и К.Волкер провели встречу в Дубае. Однако, как сообщил "Интерфаксу" (interfax.ru) источник, знакомый с ходом переговоров, В.Сурков и К.Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.
"Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.
Он сообщил, что конкретных решений по итогам встречи не принято.
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