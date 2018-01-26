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Украина смогла остановить "блиц-криг" по возвращению РФ в ПАСЕ - Арьев
13:37 26.01.2018 |
Украинская сторона смогла воспрепятствовать реализации инициативы возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявляет вице-президент ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" .
"Нам удалось остановить блиц-криг по возвращению России и провести многие важные переговоры, которые добавляют оптимизма на будущее. Наша борьба за правду, верховенство права и права человека продолжается. В сессии ПАСЕ-2018 все только впереди", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.
По его словам, ПАСЕ поддержала важные поправки украинской делегации в резолюцию "Развитие процедуры мониторинга". "Кроме очередного напоминания об агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, Ассамблея опять выставила требование от РФ выполнять резолюции ПАСЕ по этим вопросам. В контексте усилий генсека Совета Европы и других сторонников возвращения РФ без предпосылок, это может быть важным сигналом для тех, кто хочет продать принципы за восстановление российского финансирования".
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