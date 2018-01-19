Назарбаев: Переговоры по конфликту на Донбассе могут быть перенесены из Минска

Переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины могут быть перенесены из Минска в другое место. Об этом в четверг, 18 января, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

По словам Назарбаева, посетившего США с официальным визитом, с подобным предложением выступил глава американского государства Дональд Трамп. "Минск-1 застопорился, в тупике", подчеркнул Назарбаев, добавив, что ощущается потребность в новом диалоге.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане... Договорились, что в этом направлении будем работать", - подчеркнул он. При этом одним из основных вопросов может стать введение "голубых касок" в Донецк и Луганск, указал президент Казахстана.

Сирийские перспективы

Затронул политик и проблему переговоров в Астане по сирийской проблематике с участием России, Турции и Ирана. По мнению Назарбаева, данная встреча стала эффективным дополнением к женевскому формату. "Сейчас речь идет о том, чтобы собрать большой съезд народов Сирии, чтобы решить политические вопросы" и "провести новые выборы", - указал политик.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник, 16 января, прибыл с официальным визитом в США, где состоялась его встреча с американским президентом Дональдом Трампом.