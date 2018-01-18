Луценко подозревает главу Минфина в давлении на ГФС в деле об уплате министром налогов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко расценивает как политическое давление судебный спор министра финансов Александра Данилюка с Государственной фискальной службой (ГФС), которая расследует дело о полноте уплаты налогов главой Минфина.

"По делу министра финансов ведет дело Государственная фискальная служба, и это является само по себе проблемой, поскольку г-н Данилюк является руководителем ГФС (Государственная фискальная служба, руководство деятельностью которой осуществляет Минфин - ИФ)", - сказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

"Более того: он одновременно судится с ГФС, являясь ее руководителем. Есть ли тут политическое давление? Да, есть", - добавил генпрокурор.

По его словам, А.Данилюк уже второй раз получает отсрочку перед направлением этого дела в суд. "Почему ему сейчас дали отсрочку до самого марта? А такое решение действительно было принято ГФС в декабре", - отметил генпрокурор.

Ю.Луценко также подчеркнул, что если А.Данилюк выплатил налоги в Великобритании, то обязан предоставить справку в суде. "Такой справки он не предоставляет, хотя, вы понимаете, что каждый, кто выплатит налоги, может получить ее довольно быстро. Я бы очень хотел, чтобы г-н Данилюк либо предоставил документ, что он выплатил налоги в Великобритании, либо оплатил эти налоги в Украине. Это примерно 0,5 млн грн", - рассказал Ю.Луценко.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля 2017 года принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 годы. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением в рамках уголовного производства, открытого по инициативе народного депутата.

До этого депутат коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол обратилась к генпрокурору Ю.Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 гг., когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента. "Министр финансов Данилюк финансируется Левочкиным (экс-глава Администрации президента, сейчас - народный депутат)", - заявила Т.Черновол на своем персональном сайте.

В свою очередь, глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы, в том числе в Великобритании. Он обжаловал определение суда, считая незаконным действия прокуратуры и судьи, но одновременно попросил ГФС максимально быстро провести его налоговую проверку, чтобы не создавать угрозу выпуску еврооблигаций, переговорам с МВФ и бюджетному процессу.

Впоследствии уголовное производство о полноте уплаты налогов главой Минфина было закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления, однако ГФС провела проверку и обвинила А.Данилюка в неуплате налогов в период, когда он вместе с семьей постоянно проживал в Великобритании, с которой у Украины действует договор об избежании двойного налогообложения.

Помимо того, народный депутат Сергей Лещенко 20 декабря опубликовал письмо прокурора Константина Кулика Службе безопасности Украины от 17 ноября с поручением расследовать деятельность созданного А.Данилюком вместе с экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили и экс-главредом "Форбс-Украина" Владимиром Федориным "Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе".

В декабре А.Данилюк обвинил Генпрокуратуру в препятствовании расследований злоупотреблений в ПриватБанке и потребовал отставки Ю.Луценко. Кампанию против себя министр связал с внедрением Минфином прозрачного возмещения НДС, блокированием коррупционной схемы НДС облигаций и борьбой с фиктивным НДС, отказом увеличивать финансирование прокуратуры, проведением реформы ГФС и расследованиями в ее столичном подразделении, активной позицией в отношении ликвидации налоговой милиции и созданием Службы финансовых расследования.