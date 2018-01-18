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Матиос критикует законопроект по Донбассу, рассматриваемый в Раде в эти дни
08:27 18.01.2018 |
Законопроект об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса(№7163) недоработан и содержит "юридические мины", считает главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"В данном законе столько подводных юридических мин, которые приведут к апокалипсису для отдельных людей Донбасса - в виде невозможности применения этих норм в повседневной жизни... я не видел ни одного депутата, который бы на остановке или очереди на КПВВ поинтересовался мнением о данном законопроекте у местных жителей. Депутаты принимают то, что не воспринимают люди, то, что невозможно воплотить в жизнь", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в среду вечером.
Говоря о возможной перспективе введения миротворческой миссии ООН на Донбассе,, А.Матиос обратился ко всем чиновникам с призывом разъяснить, кто именно будет "наблюдать, вместе стоять с миротворцами, которые зайдут на оккупированную территорию".
"Я не услышал из всех поправок, кто будет курировать миротворческий контингент, который, как ожидается, будет составлять около 30 тыс военных из других стран. Военная прокуратура, депутаты?", - сказал он.
При этом А.Матиос подчеркнул: "Это говорит об исключительно поверхностном и популистском подходе".
"Но если закон будет принят, то мы будем вынуждены воплощать фантазии народных депутатов. Любые. Потому, что фантазии представителей "Самопомощи" ничем не отличаются от фантазий секретарей отдельных комитетов. И там и там они в отдельных случаях абсурдные", - добавил главный военный прокурор.
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