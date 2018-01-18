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Минфин подал в Кабмин представление об увольнении Насирова
08:22 18.01.2018 |
Министерство финансов подало в Кабинет Министров представление об увольнении отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова.
Об этом говорится в представлении, текстом которого располагают Українські Новини.
"Министерство финансов на основании информации, полученной от посольства Великобритании в Украине о наличии у председателя ГФС Романа Насирова гражданства Великобритании, с учетом требований ст. 84 закона Украины "О Государственной службе" вносит представление о прекращении в установленном порядке государственной службы Роману Насирову в связи с потерей права на государственную службу или его ограничением, а именно установление факта получения им гражданства другой страны, и увольнение его с должности председателя ГФС", - говорится в документе.
При этом Українським Новинам пресс-служба Минфина подтвердила факт подачи соответствующего представления.
Ранее министр финансов Александр Данилюк просил Кабмин уволить Романа Насирова, однако соответствующее решение правительством не было поддержано.
В среду, 17 января, в ходе правительственного совещания Данилюк снова поднял вопрос об увольнении Насирова.
"Было решение на правительственном совещании, что должно быть формальное представление об увольнении председателя ГФС. Я сегодня (17 января) его сделаю с подтверждением двойного гражданства Насирова, что является нарушением закона о государственной службе", - сказал министр перед заседанием правительства в среду.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что ждет от Минфина официального представления, после чего отстраненный председатель ГФС будет уволен.
Как сообщали Українські Новини, 5 мая 2015 года Насиров был назначен на должность председателя ГФС по результатам открытого конкурса.
2 марта 2017 года Насиров был задержан в клинической больнице "Феофания" в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанных с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.
3 марта 2017 года решением Кабмина Насиров был отстранен от должности председателя ГФС на время расследования.
Его обязанности временно возложены на заместителя Мирослава Продана.
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